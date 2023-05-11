Лена Карлина
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)
Рождение ребёнка
1763
Сын: Tyrtty Юган
Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)
Смерть
До 1816