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Лена Карлина

Место рождения

Корпия, Бегуницкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1760 г.р.
1763 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Корпия, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Tyrtty Юган

Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Отец ребёнка: Tyrtty Jakob (Яков Юганов)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
До 1816
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