(Пругло) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пругло) Клавдия Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

19.03.1913

Дата смерти

23.04.1922

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1913

Отец: Пругло Иван Григорьевич

Мать: Пругло Онисия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
23.04.1922
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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