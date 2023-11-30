Зубкова (Понкратова) Мария Потаповна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
1847
Брак 1: запись о браке №59, метрическая книга за 1847 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Федор Ульянов и Иван Рышков, Павел и Ни... Показать все
Бракосочетание
1862
Брак 2: запись о браке №5, метрическая книга за 1862 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно