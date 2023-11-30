Зубкова (Понкратова) Мария Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Понкратова) Мария Потаповна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Понкратов Потап Кудинович

Мать: Понкратова Марина Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1847

Муж: Подлесных Герасим Павлович

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №59, метрическая книга за 1847 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Федор Ульянов и Иван Рышков, Павел и Ни... Показать все
Бракосочетание
1862

Муж: Зубков Максим Иванович

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №5, метрическая книга за 1862 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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