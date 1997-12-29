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Геворгян Нарек Лёваи
Геворгян Нарек Лёваи
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1997
Пол
Мужской
Отец
Геворгян Лёва Липарити
Мать
Саргсян Наира Вазгени
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1997
Отец:
Геворгян Лёва Липарити
Мать:
Саргсян Наира Вазгени
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