Байбородова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Байбородова Елена
Отец ребёнка: Байбородовъ Савва
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Байбородовъ Савва
Рождение ребёнка
1789
Сын: Байбородовъ Егоръ
Отец ребёнка: Байбородовъ Савва
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Байбородовъ Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байбородовъ Савва