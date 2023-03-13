Байбородова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Байбородова Елена

Отец ребёнка: Байбородовъ Савва

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Байбородовъ Савва

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Байбородовъ Егоръ

Отец ребёнка: Байбородовъ Савва

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Байбородовъ Савва

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбородовъ Савва

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