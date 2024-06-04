Хорьков Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорьков Андрей Петров

Хорьков Андрей Петров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Хорьков Петр Самойлов

Мать: Хорькова Василиса Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорькова Матрена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Хорьков Гаврила Андреев

Мать ребёнка: Хорькова Матрена Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Хорьков Андрей Андреев

Мать ребёнка: Хорькова Матрена Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.