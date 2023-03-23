Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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