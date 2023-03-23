Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Евдоким Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно