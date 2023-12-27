Чижова (Чиркова) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Чиркова) Юлия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Чирков Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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