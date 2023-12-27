Чижова (Чиркова) Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Чирков Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно