Голубев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Елизавета Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зав.Костром.обл.здрав.отд.
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
После 1923