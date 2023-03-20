Голубев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Елизавета Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Елизавета Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
зав.Костром.обл.здрав.отд.
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
После 1923
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