Крысанов Дмитрий
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Харитонова Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Мать ребёнка: ?
Калужская губ., Перемышльский уезд, Пятницкая вол.
Рождение ребёнка
До 1894
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Заботкина Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно