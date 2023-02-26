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Крысанов Дмитрий

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Харитонова Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Кирсанов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Калужская губ., Перемышльский уезд, Пятницкая вол.
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Кирсанов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Заботкина Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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