Халтурина Афимья Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Логинова Устинья Павловна
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Федосья Павловна
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.1856
Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно