Халтурина Афимья Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халтурина Афимья Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Логинова Устинья Павловна

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Сын: Халтурин Никита Павлович

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Федосья Павловна

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.09.1856

Сын: Халтурин Иван Павлович

Отец ребёнка: Халтурин Павел Тимофеевич

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халтурин Павел Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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