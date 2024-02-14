Ковязина (Шуракова) Агафия Федоровна
Место рожденияп Осетры (Осетровский), Вятская губерния, Котельнический уезд, Шубенская волость
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1913
Муж: не указан
https://drive.google.com/file/d/1Asn6KKAP7CCkq-2d_P6L0yZCXki6jNlW/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
30.11.1913
Сын: Ковязин Николай Романович
Отец ребёнка: Ковязин Роман Хрисанович
https://drive.google.com/file/d/1jCj4QBWtucQKaL7GRrAZCdQJ8JQSAUXQ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Ковязина Клавдия Романовна
Отец ребёнка: Ковязин Роман Хрисанович
https://drive.google.com/file/d/1NFbBEB2TvCaw7Sjp-d_sz1vvFw_lxN6G/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно