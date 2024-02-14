Ковязина (Шуракова) Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Шуракова) Агафия Федоровна

Место рождения

п Осетры (Осетровский), Вятская губерния, Котельнический уезд, Шубенская волость

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Роман Хрисанович

Бракосочетание
15.02.1913

Муж: не указан

https://drive.google.com/file/d/1Asn6KKAP7CCkq-2d_P6L0yZCXki6jNlW/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Ковязин Николай Романович

Отец ребёнка: Ковязин Роман Хрисанович

https://drive.google.com/file/d/1jCj4QBWtucQKaL7GRrAZCdQJ8JQSAUXQ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Ковязина Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Ковязин Роман Хрисанович

https://drive.google.com/file/d/1NFbBEB2TvCaw7Sjp-d_sz1vvFw_lxN6G/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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