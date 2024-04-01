Лопатин Иван Крест. Д. Барневой Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Иван Крест. Д. Барневой Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Козма Крест. Д. Барневой Иванов

Мать ребёнка: Лопатина 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десяткова (Лопатина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Лопатина 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина 1 Жена

Бракосочетание
02.02.1770

Жена: Белых 1, Лопатина 2 Параскева Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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