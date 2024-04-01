Лопатин Иван Крест. Д. Барневой Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Козма Крест. Д. Барневой Иванов
Мать ребёнка: Лопатина 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Десяткова (Лопатина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Лопатина 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина 1 Жена
Бракосочетание
02.02.1770
Смерть
Неизвестно