Веселов Сергей Дормидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веселов Дормидонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1936
Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична
Смерть
Неизвестно