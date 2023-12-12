Веселов Сергей Дормидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Сергей Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселов Дормидонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Веселов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Веселова Анисия Нина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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