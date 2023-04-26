Кузнецов Павел Сергеевич
Место рожденияДеревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1864
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Бирюкова Фекла Кузнецова
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Верещагина Дарья Кузнецова
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1883
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния