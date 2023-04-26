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Кузнецов Павел Сергеевич

Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1864

Сын: Кузнецов Федор Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Бирюкова Фекла Кузнецова

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Верещагина Дарья Кузнецова

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Павловна

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1883
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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