Шаламова (Захлыстина вдова) (Шаламова (Захлыстина вдова)) Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1829
Рождение ребёнка
16.12.1829
Дочь: Лукия Максимова
Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов
Рождение ребёнка
24.04.1834
Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1835
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1839
Дочь: Кира Максимова
Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1840
Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захлыстин ?
Смерть
Неизвестно