Шаламова (Захлыстина вдова) (Шаламова (Захлыстина вдова)) Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Захлыстина вдова) (Шаламова (Захлыстина вдова)) Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1829

Муж: Шаламов Максим Иванов

Рождение ребёнка
16.12.1829

Дочь: Лукия Максимова

Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1834

Сын: Шаламов Савва Максимов

Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1839

Дочь: Кира Максимова

Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1840

Сын: Шаламов Фома Максимов

Отец ребёнка: Шаламов Максим Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захлыстин ?

Смерть
Неизвестно
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