Бурбон-Обеих Сицилий Людовик Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурбон-Обеих Сицилий Людовик Мария

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Место рождения

Неаполь

Дата рождения

01.08.1838

Дата смерти

08.06.1886

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1838

Отец: Бурбон Фердинанд II

Мать: Бурбон Мария Тереза

Титул: Граф де Трани. Королевство Обеих Сицилий 1816-1861
Бракосочетание
05.06.1861

Жена: не указана

Жена: Матильда Людовика Баварская [Виттельсбахи] р. 30 сентябрь 1843 ум. 18 июнь 1925
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1886
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