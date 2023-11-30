Бурбон-Обеих Сицилий Людовик Мария
Место рождения
Дата рождения01.08.1838
Дата смерти08.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1838
Отец: Бурбон Фердинанд II
Мать: Бурбон Мария Тереза
Титул: Граф де Трани. Королевство Обеих Сицилий 1816-1861
Бракосочетание
05.06.1861
Жена: не указана
Жена: Матильда Людовика Баварская [Виттельсбахи] р. 30 сентябрь 1843 ум. 18 июнь 1925
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1886