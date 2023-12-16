Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рогозин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно