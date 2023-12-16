Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Федор Степанович

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рогозин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Рогозин Степан Семенович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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