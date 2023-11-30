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Руднев Алексей Сергеев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Руднев Сергей Федоров

Мать: Руднева Анна Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1894

Жена: Руднева Домника Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Руднев Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Чуркина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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