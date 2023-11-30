Руднев Алексей Сергеев
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Руднев Сергей Федоров
Мать: Руднева Анна Семенова
Бракосочетание
26.10.1894
Жена: Руднева Домника Федорова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1896
Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Чуркина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Руднева Домника Федорова
Смерть
Неизвестно