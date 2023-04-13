Дубинко Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Денисовна
Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дубинко Емельян Денисович
Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Надежда Денисовна
Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно