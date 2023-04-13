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Дубинко Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1829

Муж: Дубинко Денис Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Денисовна

Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубинко Емельян Денисович

Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дубинко Сергей Денисович

Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Надежда Денисовна

Отец ребёнка: Дубинко Денис Иванович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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