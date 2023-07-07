Федосеев Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958

Отец: Федосеев Владимир Николаевич

Мать: Федосеева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
14.03.?

Дочь: Евгения Игоревна

Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
09.06.?

Дочь: Галина Игоревна

Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Лариса Георгиевна

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