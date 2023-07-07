Федосеев Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958
Рождение ребёнка
14.03.?
Дочь: Евгения Игоревна
Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна
Рождение ребёнка
09.06.?
Дочь: Галина Игоревна
Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Федосеева Лариса Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно