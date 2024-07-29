Голицын Кузьма Осипов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смерти07.11.1844 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
рожд.по браку 1834-19=1815
Бракосочетание
16.02.1834 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.
Дочь: Анастасия Кузьмина
Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова
восприемн. Василий Трифонов и умершего Гаврила Иванова дочь Гликерия
Рождение ребёнка
21.07.1840 ст.
Сын: Василий Кузьмин
Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова
восприемн. Михаил Павлов и Семена Кондратьева дочь Меланья
Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.
Сын: Дмитрий Кузьмин
Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова
восприемн. Иван Арефьев и Матвея Родионова жена Екатерина Гаврилова
Смерть
07.11.1844 ст.
25 лет от чахотки