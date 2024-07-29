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Голицын Кузьма Осипов

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

07.11.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рожд.по браку 1834-19=1815
Бракосочетание
16.02.1834 ст.

Жена: (Мартьянова) Елена Федотова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.

Дочь: Анастасия Кузьмина

Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василий Трифонов и умершего Гаврила Иванова дочь Гликерия
Рождение ребёнка
21.07.1840 ст.

Сын: Василий Кузьмин

Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Михаил Павлов и Семена Кондратьева дочь Меланья
Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.

Сын: Дмитрий Кузьмин

Мать ребёнка: (Мартьянова) Елена Федотова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Арефьев и Матвея Родионова жена Екатерина Гаврилова
Смерть
07.11.1844 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 лет от чахотки

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