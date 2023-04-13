(Пушина) Агрипина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пушина) Агрипина Сидорова

(Пушина) Агрипина Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пушина Параскева Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пушина Параскева Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1843

Дочь: Ксенiя Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Иван Васильев

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Давыд Васильев

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Капитон Васильев

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Григорiй Васильев

Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close