(Пушина) Агрипина Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пушина Параскева Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пушина Параскева Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
26.01.1843
Дочь: Ксенiя Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Иван Васильев
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Давыд Васильев
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Василiй Филиппов
Смерть
Неизвестно