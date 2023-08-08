Черткова (Тевяшева) ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Тевяшев СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Мать: Тевяшева МАРИЯ ФРАНЦЕВНА
Рождение ребёнка
19.06.1789
Сын: Чертков АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Чертков ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
29.12.1797
Отец ребёнка: Чертков ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827