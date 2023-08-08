Черткова (Тевяшева) ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Тевяшева) ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тевяшев СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Мать: Тевяшева МАРИЯ ФРАНЦЕВНА

Рождение ребёнка
19.06.1789

Сын: Чертков АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Чертков ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
29.12.1797

Сын: Чертков ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Чертков ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
1827
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