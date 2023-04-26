Стешина Прасковья Ивановна
Место рожденияСело Новая Лава
Дата рождения1853
Дата смерти13.08.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: С. Новая Лава Иван Степанович
Мать: не указана
Село Новая Лава
Бракосочетание
11.?.1871
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1877
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Анна Стешина
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.11.1881
Дочь: Епифанова Зиновия Стешина
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
07.03.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1888
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович
Смерть
13.08.1908