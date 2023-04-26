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Стешина Прасковья Ивановна

Место рождения

Село Новая Лава

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: С. Новая Лава Иван Степанович

Мать: не указана

Село Новая Лава
Бракосочетание
11.?.1871

Муж: Стешин Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Стешин Агафон Васильевич

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Анна Стешина

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1881

Дочь: Епифанова Зиновия Стешина

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1888

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Стешин Василий Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.08.1908
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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