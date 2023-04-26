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Дарья Андреевна
Дарья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Прокофьев
1822 г.р.
Мать
Анастасия Ивановна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Андрей Прокофьев
Мать:
Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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