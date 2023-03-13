Комисаровъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Комисаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Комисарова Авдотья
Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1788
Сын: Комисаровъ Григорий
Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно