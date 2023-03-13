Комисаровъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомисаровъ Федоръ

Комисаровъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Комисаровъ Иванъ

Мать: Комисарова Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Комисарова Авдотья

Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1788

Сын: Комисаровъ Григорий

Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Комисарова Марфа Алексеева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комисарова Марфа Алексеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close