Треничев (Trenichev) Петр (Petr) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТреничев (Trenichev) Петр (Petr)

Треничев (Trenichev) Петр (Petr)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Треничев Василий Петрович

Мать ребёнка: Треничева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Треничева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Треничева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Треничев Леонид Петрович

Мать ребёнка: Треничева Пелагея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close