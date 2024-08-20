Цванцигер Борис Владимирович
Место рожденияс. Рыбное, Рязанской губернии
Дата рождения24.04.1885
Дата смерти09.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1885
Отец: Цванцигер (Zwanziger) Владимир (Woldemar) Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1903 по 1914
Арест
?.12.1905
Арест
1911
Место жительства
1915
Работа или профессия
1917
Место жительства
1917
Работа или профессия
С 1917 по 1919
Место жительства
1919
Работа или профессия
С 1919 по 1925
Работа или профессия
С 1919 по 1925
Арест
29.10.1921
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Цванцигер) Нина Борисовна
Мать ребёнка: Цванцигер Анастасия Федоровна
Работа или профессия
С 1925 по 1930
Место жительства
1926
Арест
1930
Работа или профессия
Между 1933 и 1936
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Получение учёной степени
1940
Работа или профессия
С 01.09.1942 по ?.11.1942
Смерть
09.10.1952