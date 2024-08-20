Цванцигер Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦванцигер Борис Владимирович

Цванцигер Борис Владимирович

avatar

Место рождения

с. Рыбное, Рязанской губернии

Дата рождения

24.04.1885

Дата смерти

09.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1885

Отец: Цванцигер (Zwanziger) Владимир (Woldemar) Федорович

Мать: Цванцигер (Легкова) Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цванцигер Анастасия Федоровна

Образование
С 1903 по 1914
Арест
?.12.1905
Арест
1911
Место жительства
1915
Работа или профессия
1917
Место жительства
1917
Работа или профессия
С 1917 по 1919
Место жительства
1919
Работа или профессия
С 1919 по 1925
Работа или профессия
С 1919 по 1925
Арест
29.10.1921
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Цванцигер) Нина Борисовна

Мать ребёнка: Цванцигер Анастасия Федоровна

Работа или профессия
С 1925 по 1930
Место жительства
1926
Арест
1930
Работа или профессия
Между 1933 и 1936
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Получение учёной степени
1940
Работа или профессия
С 01.09.1942 по ?.11.1942
Смерть
09.10.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.