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Колотило Степан Потапович

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1892

Жена: Колотило Ефимия Спиридоновна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Колотило Анна Степановна

Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1895

Дочь: Колотило Елена Степановна

Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Колотило Терентий Степанович

Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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