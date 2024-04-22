Колотило Степан Потапович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
28.10.1892
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Колотило Анна Степановна
Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна
Рождение ребёнка
06.08.1895
Дочь: Колотило Елена Степановна
Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Колотило Терентий Степанович
Мать ребёнка: Колотило Ефимия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно