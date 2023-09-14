Шелкунов Руслан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелкунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкунов Валерий Русланович
Мать ребёнка: Шелкунова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкунов Александр Русланович
Мать ребёнка: Шелкунова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Руслановна
Мать ребёнка: Шелкунова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Руслановна
Мать ребёнка: Шелкунова Евгения
Работа или профессия
Неизвестно