Шелкунов Руслан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкунов Руслан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелкунов Александр

Мать: Шелкунова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкунов Валерий Русланович

Мать ребёнка: Шелкунова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкунов Александр Русланович

Мать ребёнка: Шелкунова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Руслановна

Мать ребёнка: Шелкунова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Руслановна

Мать ребёнка: Шелкунова Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
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