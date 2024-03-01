Дмитриева Раиса Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Дмитриев Сафрон Павлович
Мать: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
20.09.1959
Сын: Шейкин Сергей
Отец ребёнка: Шейкин .
Рождение ребёнка
21.10.1961
Дочь: Щукина Абакумова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Абакумов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абакумов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейкин .
Смерть
Неизвестно