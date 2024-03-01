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Дмитриева Раиса Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Дмитриев Сафрон Павлович

Мать: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
20.09.1959

Сын: Шейкин Сергей

Отец ребёнка: Шейкин .

Рождение ребёнка
21.10.1961

Дочь: Щукина Абакумова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Абакумов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейкин .

Смерть
Неизвестно
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