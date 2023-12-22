Небылица (Селивоненко) Акилина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небылица (Селивоненко) Акилина Гурьевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Селивоненко Гурий Сергеевич

Мать: Селивоненко Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Муж: Небылица Данил Данилович

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Рожков Емельян Михайлович, Небылица Василий Семенович, Селивоненко Георгий Григорьевич, Кутневский Антоний Иванович.
Место жительства
С 13.01.1880 ст.
Глазово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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