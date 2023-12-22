Небылица (Селивоненко) Акилина Гурьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
13.01.1880 ст.
Свидетели: Рожков Емельян Михайлович, Небылица Василий Семенович, Селивоненко Георгий Григорьевич, Кутневский Антоний Иванович.
Место жительства
С 13.01.1880 ст.
Глазово, Сумська область
Смерть
Неизвестно