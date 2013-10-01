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Пыпин Александр

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Место рождения

Ленинград (С-Петербург), Россия

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

?.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград (С-Петербург), Россия
Рождение ребёнка
22.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уханова (пыпина) Елена Васильевна

Латвия. г. Рига
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уханова (пыпина) Елена Васильевна

г.Рига
Смерть
?.10.2013
Латвия.г.Рига
Похороны
Неизвестно
г.Рига
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