Пыпин Александр
Место рожденияЛенинград (С-Петербург), Россия
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти?.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград (С-Петербург), Россия
Рождение ребёнка
22.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уханова (пыпина) Елена Васильевна
Латвия. г. Рига
Бракосочетание
Неизвестно
г.Рига
Смерть
?.10.2013
Латвия.г.Рига
Похороны
Неизвестно
г.Рига