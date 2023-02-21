Попова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1880
Отец ребёнка: Попов Василий Семенович
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1884
Отец ребёнка: Попов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Версотская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно