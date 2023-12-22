Скоморохов Тимофей Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Скоморохов Осип Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1815
Рождение ребёнка
04.12.1815
Сын: Скоморохов Антоний Тимофеев
Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
12.11.1816
Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
09.02.1821
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
08.01.1823
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
23.11.1826
Сын: Скоморохов Меркурий Тимофеев
Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
11.11.1828
Дочь: Стефанида Тимофеева
Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
02.01.1831
Сын: Скоморохов Маркелл Тимофеев
Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
01.02.1833
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
05.12.1838
Сын: Скоморохов Савва Тимофеев
Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно