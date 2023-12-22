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Скоморохов Тимофей Осипов

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Скоморохов Осип Ильин

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.01.1815

Жена: Скоморохова Харитина Михайлова

Рождение ребёнка
04.12.1815

Сын: Скоморохов Антоний Тимофеев

Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1816

Сын: Скоморохов Нил Тимофеев

Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1821

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1823

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Скоморохова Харитина Михайлова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1826

Сын: Скоморохов Меркурий Тимофеев

Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1828

Дочь: Стефанида Тимофеева

Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1831

Сын: Скоморохов Маркелл Тимофеев

Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1833

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1838

Сын: Скоморохов Савва Тимофеев

Мать ребёнка: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоморохова Евдокия Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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