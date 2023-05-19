Стерхов Никифор Козмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Кузма Тимофеев
Мать: Евдокiя Сергiева
Рождение ребёнка
07.02.1842
Сын: Стерхов Захарiй Никифоров
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
02.07.1846
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно