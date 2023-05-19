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Стерхов Никифор Козмин

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Кузма Тимофеев

Мать: Евдокiя Сергiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.02.1842

Сын: Стерхов Захарiй Никифоров

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1846

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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