Кириллов Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Митрофан

Кириллов Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кириллов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кириллов Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Длужневская Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Анна

Ильино-Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилл Ульяна Митрофановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Егор Митрофанович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Клавдия Митрофановна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1930
Ильино-Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close