Кириллов Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кириллов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кириллов Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Длужневская Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилл Ульяна Митрофановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Егор Митрофанович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Клавдия Митрофановна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1930