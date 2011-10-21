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Грибкова Мария Ефановна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

21.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1951

Сын: Грибков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Грибков Александр Михайлович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1955

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Грибков Александр Михайлович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Александр Михайлович

Смерть
21.10.2011
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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