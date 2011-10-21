Грибкова Мария Ефановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти21.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1951
Сын: Грибков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Грибков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1955
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Грибков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2011