Качалин Михаил Дмитриев
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.08.1861
Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 176 №34
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1869
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер