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Качалин Михаил Дмитриев

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Качалин Дмитрий Васильев

Мать: Качалина Татьяна Андреева

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.08.1861

Сын: Качалин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 176 №34
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Аграфена Михайлова

Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Качалина Авдотья Прохорова

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалина Авдотья Прохорова

Смерть
После 1869
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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