Эльснер фон дер Мальсбург (Эльснер фон дер Мальсбург) Луиза
Место рождения
Дата рожденияОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1969
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Von Poser Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1972
Дочь: Киселевская Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Киселевский Борис Кириллович
Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович
Место жительства
Неизвестно