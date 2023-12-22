Эльснер фон дер Мальсбург (Эльснер фон дер Мальсбург) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльснер фон дер Мальсбург (Эльснер фон дер Мальсбург) Луиза

Место рождения

Париж

Дата рождения

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1969

Муж: Киселевский Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Von Poser Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1972

Дочь: Киселевская Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Киселевский Борис Кириллович

Отец ребёнка: Киселевский Кирилл Владимирович

Место жительства
Неизвестно
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