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Чижов Гаврила Григорьевич

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

10.07.1854

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854

Отец: Чижов, Он Же Алексашин Григорий Васильевич

Мать: Чижова, Она Же Алексашина Ирина Николаевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

с. Дьяковское
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чижов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

с. Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федоровна

Смерть
После 1907
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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