Чижов Гаврила Григорьевич
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения10.07.1854
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
с. Дьяковское
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
с. Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федоровна
Смерть
После 1907
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер