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Севостьянов Иван Степанович
Севостьянов Иван Степанович
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Древо
Место рождения
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Дата рождения
1914
Дата смерти
1914
Пол
Мужской
Отец
Севостьянов Степан Васильевич
Мать
Севостьянова Анастасия Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Севостьянов Степан Васильевич
Мать:
Севостьянова Анастасия Сергеевна
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1914
Радовка
, Абдулинский, Оренбургская область
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