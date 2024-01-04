Севостьянов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Иван Степанович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Севостьянов Степан Васильевич

Мать: Севостьянова Анастасия Сергеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1914
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
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