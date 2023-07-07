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Шевырева Анна Семеновна
Шевырева Анна Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шевырева А
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать:
Шевырева А
Смерть
Неизвестно
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