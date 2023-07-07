Шевырева Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырева Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: Шевырева А

Смерть
Неизвестно