Radziwiłł (Połubińska H. Jastrzębiec) Anna Marianna Marijona
Место рожденияOf Nesvizh, Baranovichi, Byelorussia
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти02.11.1690
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1688
Сын: Radziwiłł Mikołaj Faustyn
Отец ребёнка: Radziwiłł Dominik Herbu Trąby Mikołaj
Смерть
02.11.1690
Бракосочетание
1692