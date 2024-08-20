Radziwiłł (Połubińska H. Jastrzębiec) Anna Marianna Marijona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Radziwiłł (Połubińska H. Jastrzębiec) Anna Marianna Marijona

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Место рождения

Of Nesvizh, Baranovichi, Byelorussia

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

02.11.1690

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1643 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1688

Сын: Radziwiłł Mikołaj Faustyn

Отец ребёнка: Radziwiłł Dominik Herbu Trąby Mikołaj

Смерть
02.11.1690
Бракосочетание
1692

Муж: Radziwiłł Dominik Herbu Trąby Mikołaj

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