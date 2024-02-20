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(Черкас) Анна Панаиотовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Черкас Панаиот Юрьевич

Мать: Черкас Деспина

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-102
Смерть
Неизвестно
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