Лебедев Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2020

Сын: Лебедев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Проскурякова Валерия Семеновна

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Лебедева Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Проскурякова Валерия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Валерия Семеновна

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