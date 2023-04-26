Лебедев Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2020
Сын: Лебедев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Проскурякова Валерия Семеновна
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Лебедева Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Проскурякова Валерия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно