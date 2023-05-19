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Вилков Иван Николаевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1891

Отец: Вилков Николай Емельянович

Мать: Вилкова Елизавета Степанова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1910

Жена: Вилкова Ирина Павловна

Андрей Иванович Вилков , Моисей Варламович Варламов ;Корнилий Васильевич Юдин младший , Корнилий Васильевич Юдин старший
Рождение ребёнка
19.06.1911

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Вилков Василий Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1916

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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