Вилков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1891
Бракосочетание
22.01.1910
Жена: Вилкова Ирина Павловна
Андрей Иванович Вилков , Моисей Варламович Варламов ;Корнилий Васильевич Юдин младший , Корнилий Васильевич Юдин старший
Рождение ребёнка
19.06.1911
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1914
Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1916
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вилкова Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно