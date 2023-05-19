Котерев Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотерев Кирилл Иванович

Котерев Кирилл Иванович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Котерев Иван Андреевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Котерева Ирина Краснова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Костина Ефимия Котерева

Мать ребёнка: Котерева Ирина Краснова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Котерев Максим Кириллович

Мать ребёнка: Котерева Ирина Краснова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close