Котерев Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Котерев Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1883
Жена: Котерева Ирина Краснова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Костина Ефимия Котерева
Мать ребёнка: Котерева Ирина Краснова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Котерев Максим Кириллович
Мать ребёнка: Котерева Ирина Краснова
Смерть
Неизвестно