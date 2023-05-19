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Стерхов Илья Козмин

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Стерхов Кузма Тимофеев

Мать: Евдокiя Сергiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1845

Жена: Чукавина Федора Захарова

Рождение ребёнка
27.11.1845

Сын: Стерхов Андрей Ильин

Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1849

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1851

Сын: Стерхов Евфимiй Ильин

Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно