Стерхов Илья Козмин
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Стерхов Кузма Тимофеев
Мать: Евдокiя Сергiева
Бракосочетание
24.01.1845
Жена: Чукавина Федора Захарова
Рождение ребёнка
27.11.1845
Сын: Стерхов Андрей Ильин
Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова
Рождение ребёнка
08.09.1849
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова
Рождение ребёнка
28.03.1851
Мать ребёнка: Чукавина Федора Захарова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно